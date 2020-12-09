محافظ الإسكندرية يكرم صاحب فكرة إنشاء أول حديقة لذوي الاحتياجات الخاصة

كرّم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خالد مصطفى، رئيس سابق لنادي روتاري الرمل، وصاحب فكرة إنشاء أول حديقة من نوعها لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، بعد افتتاحها بداية أكتوبر الماضي .

وتقدم المحافظ بالشكر لصاحب الفكرة ، التي تصب في الأساس في مصلحة ذوي الهمم الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مؤكدا أن الإسكندرية لديها مجتمع مدني متعاون يشارك في كافة الخدمات بالثغر، ولفت الشريف إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع .

وفي سياق متصل، كلف اللواء محمد الشريف نائبه الدكتور أحمد جمال بمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة كأس العالم ٢٧ لكرة اليد للرجال مصر2021 ، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يناير العام القادم، والاستعدادات المكثفة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نظراً لكونها حدث هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية

وشدد المحافظ على ضرورة أن نعمل جميعا كفريق واحد متكامل بهدف موحد وهو إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد. لافتاً إلى أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.

وفي هذا الإطار عقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، اجتماعا تنسيقيا اليوم، ضم جميع الجهات التنفيذية المعنية بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الجهات المختلفة قبل إقامة البطولة خاصة أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على الطريق ، وأعمال الصرف الصحي وتجهيز السيارات والبدالات اللازمة ، فضلا عن توفير عدد كاف من معدات النظافة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر .