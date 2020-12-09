بحضور رجال الأعمال.. انطلاق فعاليات ملتقي الاستثمار في أسوان

انطلقت فعاليات ملتقي الاستثمار في أسوان، اليوم، بحضور مجموعة من كبار المستثمرين ومسئولي الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعرض الفرص الاستثمارية المختلفة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المتنوعة التي تمتلكها عاصمة الشباب، بما يتوازي مع الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالاستثمار وتنميته وزيادة فرصه ومجالاته.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن انعقاد مثل هذه الفعاليات تحت شعار "يداً بيد للاستثمار في أسوان" يستهدف تكوين رؤية متكاملة لفتح آفاق جديدة من الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة، لافتاً إلي أن الملتقي تبني وضع ثقافة جديدة ترتكز علي تفعيل دور الشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية للعمل علي هيكلة قطاع الاستثمار بشكل متكامل داخل المحافظة.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، أن الملتقي تناول العديد من المحاور الهامة في أجندته، أبرزها بحث أفضل الأساليب والإجراءات المناسبة للمستثمرين، لافتة إلى أن المحافظة تجهز لطرح ملفاتها قريباً، مؤكدة أن المحافظ يشدد على تبني أسلوب التعاون والتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية في قطاع الاستثمار.

وأشارت إلي أن الملتقي شهد طرح العديد من الإجراءات الجديدة للتعامل مع الطلبات الاستثمارية من خلال الاعتماد علي إجراءات ونماذج ميسرة، بجانب وضع آلية للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم، وخاصة فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص والتخصيص للأنشطة المختلفة، كما تم طرح الرؤية الاستثمارية الخاصة بالسعي لتجهيز مجمعات صناعية أو حرفية أو مناطق استثمارية متخصصة والتي يتم حالياً استكمال الملفات الخاصة بها في الوزارات والجهات الحكومية.

وفي نهاية الملتقي تم فتح باب المناقشة للتعرف علي أهم المعوقات التي يواجهها المستثمرون، ووضع الحلول الإيجابية للعمل علي تلافيها لخلق آفاق استثمارية جديدة تمتاز بالقضاء علي التعاملات الروتينية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة والتي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.