محافظ أسوان يتفقد عددا من المواقع الخدمية بأدفو والرديسية 

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مقر الوحدة المحلية الجديد بمدينة الرديسية قبلي على مساحة 2500 م2 بتكلفة 10 ملايين جنيه، خلال جولة ميدانية، اليوم، لافتتاح وتفقد عدد من المواقع الخدمية .

وتفقد أشرف عطية المبني الجديد لمركز التطوير التكنولوجي بتكلفة مليوني جنيه بخلاف تكلفة أجهزة الحاسب الآلي والتجهيزات والشبكات الرقمية، وخلال الجولة زار المدرسة اليابانية التي تم إنشاؤها بتكلفة 25 مليون جنيه على مساحة 9 ألاف م2 وتضم 22 فصلا دراسيا تشمل المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة علاوة علي قاعات الأنشطة والمجالات المتعددة حيث تضم حالياً 181 طالب وطالبة بمرحلتي رياض الأطفال والإبتدائي.

وزار محافظ أسوان مواقع خدمية أخري تم إنشاؤها بالجهود الذاتية شملت مشروع إنشاء مركز الفيروسات الكبدية علي مساحة 500 م2 ومكون من أرضي و3 أدوار بتكلفة 10 مليون جنيه تشمل الإنشاءات وأجهزة طبية حديثة ، بجانب متابعة العمل بمركز الغسيل الكلوي بتكلفة 12 مليون جنيه ويضم 32 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد أيضاً مدرسة التمريضعلي مساحة 2000 م2 وتم إنشاؤها بتكلفة مليون جنيه لتستوعب 148 طالبا وطالبة موزعين علي 6 فصول دراسية.

وأشاد المحافظ بالدور الرائد للمجتمع المدني والقطاع الأهلي في العديد من مدن وقري أسوان لمساندة الجهود الحكومية من أجل تحسين معيشة المواطن الأسواني ، وعقب ذلك تابع أشرف عطية ميدانياً الأعمال الجارية لإنشاء الوحدة الصحية الجديدة بالرديسية علي مساحة 2000 م2 ، و بتكلفة ٢٢ مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيها إلي ٤٠ % لتعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم محافظ أسوان جولته بتفقد سير العمل بمشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 8 ألاف م3 / يوم وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي للرديسية بتكلفة 200 مليون جنيه شاملة ٤ محطات للمعالجة والرفع، وأكثر من ٥٠ كم من خطوط وشبكات الطرد والانحدار والوصلات المنزلية لتخدم حوالي ١٤ ألف نسمة من سكان مدينة الرديسية وقري خور الزق والرتاج والمليكية .

وتابع "عطية" عددا من المواقع الخدمية بمختلف القطاعات داخل نطاق مدينة إدفو، وذلك استكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بالمدينة والتي تشمل شارع 23 يوليو بتكلفة 1,5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية ، بالإضافة إلي تطوير النصب التذكاري والنافورة وميادين المسلة والقبلي بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه ، فضلاً عن زيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة إدفو.

وطالب عطية بتقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي من المقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر الجاري، وكلف عطية المسئولين بإعادة تخطيط الشوارع الرئيسية والميادين من خلال المتخصصين من أجمل عمل توسعات مستقبلية ومحاور جديدة، بجانب أعادة النظر في الأسواق للقضاء علي العشوائية والاختناق المروري وذلك بدون الأضرار بأصحاب المحلات التجارية.

وفي نفس الجولة تفقد محافظ أسوان مشروع إنشاء مستشفي إدفو العام حيث تابع معدلات التنفيذ التي وصلت إلي 80% ، كما تصل التكلفة الإنشائية لأكثر من 600 مليون جنيه ويخدم حوالي نصف مليون نسمة، مشدداً علي سرعة الانتهاء من كافة الأعمال مع المتابعة الأسبوعية لدخول هذا المشروع الطبي للخدمة بنهاية مارس القادم في ظل المطالب الجماهيرية لأهالي مركز ومدينة إدفو للخدمة العلاجية وخاصة أن المستشفي يضم 3 مباني بها 170 سرير في جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوي به 63 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلي 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، علاوة علي المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .