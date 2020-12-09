 ألمانيا تسجل 20 ألفا و815 إصابة و590 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 20 ألفًا و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و218 ألفًا و524 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه سجل 487 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 19 ألفًا و932 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 902 ألفًا و100 حالة تماثلت للشفاء من المرض.