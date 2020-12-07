12 ألف إصابة و147 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 12 ألفًا و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و183 ألفًا و655 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنَّه سجل 147 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 18 ألفًا و919 حالة.

وأفادت البيانات بأنَّ نحو 863 ألفًا و300 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 301 ألف و500 حالة نشطة في البلاد.