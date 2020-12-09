الأزهر يدعو للإبلاغ عن المفسدين: من كبائر الذنوب

دعا مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر لضرورة مواجهة الفساد والإبلاغ عن الفاسدين بإعتبار ذلك واجب شرعي ووطني من اجل بناء دولة قوية وحديثة.

وأكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام قد سبق التشريعات الحديثة لمواجهة الفساد والمفسدين لما له من خطورة عظيمة على الفرد والمجتمع والعالم بأسره، مؤكدًا أن ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، يحتاج منّا جميعًا إلى الاتحاد في مواجهة أخطر عدو يهدد الوطن.

أضاف عياد، في كلمته خلال ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أنّ الفساد بكل مضامينه وأشكاله منبوذٌ تماماً في الإسلام، حيث أكد القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المُفسدين، كما ندّدت الكثير من الآيات القرآنية بالفساد والمفسدين، وبيّنت عاقبة الذين يرتكبونه، حيث يقول تعالى: "وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، كما يقول سبحانه: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ".

وأوضح الأمين العام أن الفساد في الإسلام من كبائر الذنوب، وهو محرّم بإجماع الأمة لما يحدثه من أذىً للغير، ولما يمثله من خطورة كبيرة تهدد أمن وسلامة المجتمعات، وتحول دون بناء الدولة القوية، والمتأمل لتاريخ الدول يتضح له أن الفساد بجميع أنواعه وصوره كان سببًا في انهيار تلك الدول.

وأشار عياد إلى أنه من أهم أسباب انتشار الفساد ضعف الإيمان والوازع الديني، بالإضافة إلى بعض المشكلات المجتمعية، فالإنسان الفاسد لا يخشى من العقاب الرباني المقرر على المفسدين في الأرض، بل يزيّن له الشيطان سوء عمله، مما يجعله يبرر لنفسه فيسمي الأسماء بغير مسمياتها، للخروج من إطار التحريم، فتتحول الرشوة من مسماها الحقيقي إلى الهدية كمسمى مستعار لها.

وناشد الأمين العام جموع المؤسسات والفئات المجتمعية المختلفة بالوقوف الحاسم أمام كل صور الفساد الذي لن ينتهي إلا بالمشاركة الفاعلة في القضاء عليها من أجل بناء مصرنا الحديثة، مع الاعتماد على استراتيجية تقويم المفسدين ومحاصرتهم وإغلاق كل الأبواب أمام محاولات إفسادهم، ومنع من يريد العبث بمصالح الأوطان والأفراد والمؤسسات.