"الأطباء" تؤكد متابعتها لقضية "طبيب الميكروباص": يجب منحه حقه العادل

في تحرك جديد من نقابة الأطباء بشأن الواقعة المثيرة للجدل التي شهدتها الشرقية والتي عرفت بـ"طبيب الميكروباص"، قررت النقابة تفويض النقابة الفرعية بالشرقية لمتابعة سير القضية وضمان حصول الطبيب على ما وصفته النقابة بـ"حقه العادل".

وقال الدكتور بكر مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، إنَّ النقابة تقف على مسافة واحدة في واقعة الطبيب المتهم المتحرش بالشرقية، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تفويض مجلس النقابة الفرعية بالشرقية، لمتابعة القضية وضمان الحصول على الحق العادل في التقاضي.

وأضاف "مصباح" في تصريحات لـ"الوطن": "القضية ليست مهنية للتضامن فيها، ولكن علينا ضمان حصول الطبيب على حقه في العدالة، وإذا ثبتت إدانته فسيتم تحويله إلى لجنة تأديب داخل النقابة، فلسنا طرفا في القضية بل نقف على مسافة واحدة من الطرفين".

وكان القاضي الجزئي بمحكمة الزقازيق قرر، منذ نحو 15 يومًا، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بقيامه بـ"فعل غير أخلاقي"، في أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية. فيما استأنفت النيابة على قرار المحكمة وقررت غرفة المشورة قبول الاستئناف وبعرضه على النيابة اليوم قررت إحالته إلى محكمة جنح الزقازيق لمحاكمته.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عاماً، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع العامة، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب "عملاً غير أخلاقي"، في أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.

وأضافت الفتاة أنَّها نهرت المتهم، ولكنه لم يستجب، مما دفعها إلى رفع صوتها وأثارت انتباه باقي الركاب والسائق، ودارت مشادة كلامية، وعندما حاول الطبيب المتهم مغادرة الميكروباص، لحقت به الفتاة، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمّ إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق.