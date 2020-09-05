دفاع "طبيب التحرش": "الاتهامات كيدية من سيدات صديقات"

دفع فريق الدفاع عن الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بالسيدات، أمام المستشار هاني محمد، رئيس نيابات غرب طنطا الكلية، مساء اليوم، بأن جميع الاتهامات الموجهة إلى الطبيب "أ. أ." كيدية لا تتوافر أدلة على صحتها.

وقال المحاميان "إيهاب حلمي" و"أحمد سيد" إن الشكاوى المقدمة ضد موكلهما تقدمت بها مجموعة من السيدات، تجمعهن علاقة صداقة، بغرض ابتزاز الطبيب والتشهير به، بسبب رفضه الاستجابة لإحدى المريضات من مقدمات البلاغ ضده.

وأضاف المحاميان أن إحدى السيدات، طبيبة أمراض جلدية، أشرف الطبيب على علاجها في عام 2014، عقب انفصالها عن زوجها، هي من قامت بتحريض باقي السيدات الثلاث، بتقديم بلاغات ضد موكلهما، حيث تربطهن علاقة صداقة قوية.

وادعى المحاميان أن الطبيبة حاولت الدخول مع الطبيب في علاقة عاطفية، أثناء خضوعها للعلاج في عيادته، وكانت تتردد على العيادة بصفة مستمرة، ولكن الطبيب، المشكو في حقه، حاول التصدي لها، وإقناعها بأن مشاعرها زائفة، وعندما حاول منعها من دخول العيادة، قررت الانتقام منه، من خلال التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد كلف رئيس نيابات غرب طنطا الكلية بفتح باب التحقيق مع السكرتيرة الخاصة للطبيب النفسي المتهم بالتحرش، والتي تعمل في العيادة منذ 7 سنوات، بناءً على طلب هيئة الدفاع، باعتبارها "شاهد نفي" للاتهامات المنسوبة للطبيب.