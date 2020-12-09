"التضامن" توضح معايير تحديد العمالة غير المنتظمة: يقتربون من 12 مليونا

قالت ميرفت صابرين، مستشارة وزيرة التضامن للتأمينات والحماية، إنه في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا وتضرر فئات المجتمع وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعمهم، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة يتم صرف المرحلة الثانية من الدعم الحكومي للعمالة غير المنتظمة.

وأضافت صابرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي كلف في نفس الوقت بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وعضوية القوى العاملة، المالية، الصحة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة التأمينات، هيئة السلامة البحرية، وتمت الاستعانة أيضا بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجموعة من الخبراء في مجالات عديدة بحيث يكون هناك آلية مستدامة لدعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابعت أن اللجنة ستعمل على مجموعة من المحاور لكي تنفذ التكليف الرئاسي بوضع استراتيجية وطنية لتحديد العمالة غير المنتظمة والتداخل بينها وبين القطاع غير الرسمي "ممكن يبقى العامل غير منتظم ولكنه رسمي بمعني أنه متسجل في التأمينات أو منتظم ولديه عقد عمل وبيشتغل في قطاع خاص منتظم ولكنه غير رسمي لأنه غير مسجل بالتأمينات".

وأشارت إلى أنه وفقا للتقديرات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2019 يُقدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 11.8 مليون شخص وهذا عدد كبير في قطاعات مختلفة ومتنوعة ولها خصائص مختلفة "العمال اللي شغالين في المقاولات مختلفين تماما عن اللي شغالين في القطاع الزراعي، الصيادين، تدوير المخلفات، لذلك كل قطاع له خصائص خاصة به بطبيعة عمله وأجوره".