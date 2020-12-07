وزيرة التضامن: قدمنا دعما نقديا لذوي الإعاقة بـ5 مليارات جنيه

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفقدت معرضا يضم منتجات أبناء مؤسسات الرعاية للأبناء المعاقين ذهنيا، وأثنت على موهبتهم.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، في جانب من الورشة التي نظمتها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحت عنوان" الإعاقة الذهنية ما بين الواقع والمأمول".

وقالت القباج إن كل فعالية تطلقها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تشهد نوعًا من التطوير والإضافة، مشيرة إلى أن الإيمان بقضية الإعاقة نابع من منظور إنساني ووطني.

القباج: القطاع الخاص يساهم في توظيف ذوى الإعاقة

وأكدت أن مصر بها من من 8 إلى 10 ملايين شخص من ذوى الإعاقة، وكل منهم له الحق في تعظيم قدراته على الوجه الأمثل.

وأضافت وزيرة التضامن أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية بقضية ذوى الإعاقة، ولهم مقاعد في البرلمان، كما أن الدستور أقر في مواد صريحة بحقوق ذوى الإعاقة، ثم جاء القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لتؤكد تلك الحقوق.

وأوضحت القباج أن من مميزات المؤسسة القومية أنها تحول الأمل إلى عمل، مشيرة الى أن الخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تشمل 20 وزارة، وتضم ممثلين عن مجلس النواب وخبراء.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لدور المجتمع المدني، قائلة: "هو الذراع التنفيذية للوزارة يتبنى نفس السياسات الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة أن الاشخاص ذوي الإعاقة لديهم حقوق في التعليم والصحة والعمل، وهم قادرون ولكن باختلاف، والإعلام عليه دور في إبراز الصورة الإيجابية لذوى الإعاقة، وتم تقديم دعم نقدي للأشخاص ذوي الإعاقة بـ5 مليارات جنيه".

وأشادت القباج بدور القطاع الخاص الذي بدأ يسهم، وقام بتوظيف ذوى الإعاقة فى خطوط إنتاج، وفي مجال السياحة والمطاعم، مشيرة إلى أننا عازمون على تسويق تلك القضية للقطاع الخاص وعليهم مسؤولية كبيرة، حيث إن ذوى الإعاقة ليسوا مرضى، ومن حقهم أن يتاح لهم الاعتراف بهم ودعمهم، خاصة أنهم قد يتفوقون في قدراتهم على أشخاص من غير ذوى الإعاقة.