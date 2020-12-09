إسرائيل تطلق الرصاص على متظاهرين بالجولان المحتل وإصابات بين الأهالي

وقعت إصابات بين أهالي الجولان السوري المحتل جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد محتجين على إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية.

وبدأ أهالي الجولان السوري المحتل، صباح اليوم، إضرابًا عامًا وشاملًا يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها، والانتشار فيها لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الأهالي، في الوقت الذي وقعت فيه إصابات بين صفوفهم جراء اعتداءات قوات الاحتلال عليهم.

وذكر مراسل وكالة أنباء سانا في القنيطرة، أن الأهالي بدأوا منذ ساعات الصباح الباكر بالتجمع عند مقام اليعفوري بين قرية مجدل شمس ومسعدة المحتلة، وانقسموا إلى مجموعات انتشرت في الأراضي المزمع إقامة مراوح عليها من قبل سلطات الاحتلال.

وجاء قرار إعلان الإضراب بعد اجتماع للهيئة الدينية والاجتماعية في الجولان السوري المحتل رفضاً لإقامة التوربينات العملاقة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول عدداً من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تريد سلطات الاحتلال إقامة توربينات عملاقة عليها، في الوقت الذي احتشد فيه الأهالي على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية في مناطق مجدل شمس وسحيتا وبقعاثا ومسعدة لمنع سلطات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم.