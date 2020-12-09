"كيهك تقوم من فطورك تحضر عشاك".. الأقباط يستقبلون الشهر المريمي

يبدأ اليوم الخميس، أول أيام الشهر الرابع من السنة القبطية والمسمى بـ"كيهك" المعروف بالشهر المريمي، بعد أن اختتم الأقباط أمس الشهر الثالث والمسمى "هاتور".

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 1 من شهر كيهك لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّ شهر "كيهك"، سمي هكذا نسبة إلى الإله (كا هاكا) اله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس.

ويشتهر شهر "كيهك" بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "كياك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك".

وأشهر أطعمة الشهر الرابع من السنة القبطية هو "سمك كيهك".

وهذا الشهر تخصصه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتمجيد العذراء ويشتهر بما يعرف بـ"سهرات كيهك"، خلال صوم الميلاد الذي بدأ في نوفمبر الماضي ويستمر حتى 6 يناير المقبل، ولكن نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، قررت عدد من الإيبارشيات في مصر الغاء تلك السهرات منعا للتجمعات.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

أما شهر "هاتور" سمي بهذا الأسم نسبة إلى الإله حتحور (هاتهور أو أثور)، وهو إله الحب والجمال والفرح والمحبة، والذي يقابله عند اليونان "أفرودت"، لان في هذا الشهر تتزين الأرض بجمال الخضرة.

ويشتهر شهر "هاتور" بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "هاتور أبو الذهب المنثور أي (القمح)"، "إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور".

وأشهر محاصيل الشهر الثالث من السنة القبطية هو "الموز" المعروف بـ"موز هاتور".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.