جامعة الإسكندرية الأولى محليا في تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تقدم جامعة الإسكندرية في الإصدار الجديد للتصنيف الأندونيسي للجامعات الخـضراء الصديقة للبيئـة UI Green Metrics لعام 2020.

وقال قنصوه، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن جامعة الإسكندرية حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وترتيب 198 عالمياً، لتتقدم 123 مركزاً مقارنة العام الماضي.

وأشار إلى أن التصنيف يعتمد على 6 مؤشرات رئيسية هي "البنية التحتية بنسبة 15%، والطاقة والتغيرات المناخية 21%، وإدارة النفايات 18%، واستخدام الماء 10%، والمواصلات 18%، والتعليم والبحث 18%".

وفي سياق متصل، أدرجت جامعة الإسكندرية في المركز الـ 691 عالميا ضمن تصنيف آخر للجامعات وفقا للأداء الأكاديمي University Ranking by Academic Performance لعام 2020 / 2021، متقدمة عن العام الماضي بـ 71 مركزاً.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف URAP يصدر سنويًا لمؤسسات التعليم العالي منذ عام 2010، ويشمل تقييم 2500 مؤسسة للتعليم العالي حول العالم بالإضافة إلى تقييمهم في 61 مجالًا متخصصًا مختلفًا.

ولفت قنصوه، إلى أن نتائج هذا التصنيف تعتمد على 6 مؤشرات تعكس الآداء الأكاديمي من جودة وكمية منشورات الجامعات العالمية منها عدد الأبحاث والاستشهادات والتعاون الدولي.

ووجّه رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لقيادات الجامعة السابقة، وأعضاء هيئة التدريس والعمداء والوكلاء والعاملين على مجهوداتهم في المجالات الأكاديمية والبحثية وتنمية البيئة، والتي ساهمت في أن تتبوأ الجامعة هذه المكانة رفيعة بين الجامعات.