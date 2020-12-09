13 طريقة لتسجيل قراءات الغاز إلكترونيا قبل 6 أيام من انتهاء المهلة

تستعد شركات الغاز الطبيعي، وشركات التسويق وتحصيل الفواتير، لإغلاق تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية، وذلك بعد 6 أيام من اليوم.

وبدأت منذ بداية الشهر الجاري مهلة تسجيل قراءات الغاز وذلك لمدة 15 يومًا، منعًا لوضع متوسط للاستهلاك وتراكم الفواتير.

ويأتي هذا في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستدامة توفير وتحسين الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم، وجرى إطلاق 13 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك سدد الفواتير، في ظل عدم دخول المحصلين للمنازل لحين انتهاء أزمة انتشار الفيروس.

وقالت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، إن الـ13 وسيلة، تشمل:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة "POS" أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر محافظات الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.