غدا.. آخر موعد لتسجيل قراءات الغاز الطبيعي

تستعد شركات الغاز الطبيعي وشركات التسويق وتحصيل الفواتير، لإغلاق تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي عبر الإنترنت علي المواقع الإلكترونية غدا.

وتنتهي مهلة تسجيل قراءات الغاز غدا، والتي قد بدأت منذ بداية الشهر لتستمر 15 يوما لاستقبال طلبات العملاء بتسجيل القراءات، منعا لوضع متوسط للاستهلاك وتراكم الفواتير.

ويأتي هذا في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستدامة توفير وتحسين الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم، جرى إطلاق 13 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير، في ظل عدم دخول المحصلين للمنازل لحين انتهاء أزمة انتشار الفيروس.

وقالت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد"، إن الـ13 وسيلة، تشمل:

- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضا.

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـPOS أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

- تطبيق موبايل ماي فوري.

- تطبيق موبايل جوميا.

- من خلال مكاتب البريد المصري.

- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

- يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.