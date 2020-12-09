وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة في انقلاب سيارة بـ"رياح طوخ"

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، بينهم طفلة، في حادث انقلاب سيارة بالرياح بالقناطر الخيرية بمدينة طوخ، بسبب انفجار إ التي كانت تقلهم ما أفقد قائدها السيطرة عليها.

وقالت مصادر طبية بمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفى استقبل جثث "بيومي.ع.ب" مقيم بقرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وشقيقه " السيد" ومقيم بنفس القرية، والطفلة "جنى" ابنة المتوفي الثاني.

أخطرت أجهزة الأمن وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وإنتداب المعمل الفني لفحص السيارة وبيان سلامتها من عدمه وصلاحيتها للقيادة فضلا عن أسباب وقوع الحادث.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، السيارة بعدما تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وشهد طريق خط "13 بنها - القناطر الخيرية" بالقليوبية، حادث انقلاب سيارة ملاكى فى النيل بجوار خط 13 أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ، وهو ما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة تم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر حضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بالرياح بجوار خط 13 بنها القناطر الخيرية، أمام قرية بلتان التابعة لمركز ومدينة طوخ، وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة كانوا بالسيارة، وذلك نتيجة إنفجار إطار السيارة.