القبض على مسجل شقي خطر متهم في 11 قضية بالدقهلية

ضبطت مباحث الدقهلية مسجل شقي خطر بمدينة الجمالية، اليوم، متهم في 11 قضية "سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات" لإتجاره في المواد المخدرة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات بشأن مزاولة مسجل خطر نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بمدينة الجمالية.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية إلى قيام "هاني.ف.م" 35 عامًا، من مدينة الجمالية، بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة.

خرجت حملة مكبرة بمشاركة الرائد أحمد زين رئيس مباحث الجمالية، والنقيب محمد عبد العزيز معاون الشرطة بالجمالية، وتمكنوا من ضبط المتحري عنه وتبين أنه عنصر إجرامي شديد الخطورة، مسجل شقى خطر "مخدرات"- سبق اتهامه فى 11 قضية "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، سلاح ناري ومخدرات، ومحكوم عليه فى عدة قضايا أبرزها حكم بالسجن المؤبد، ومقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية.

وتمكنت الحملة من ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من المنطقة محل سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

من جهة أخرى، تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتوصلت معلومات إدارة البحث الجنائي في الدقهلية، إلي أن وراء سرقات السيارات من مركزي طلخا ودكرنس، 5 أشخاص من بيلا والحامول بمحافظة كفرالشيخ، كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة مركزي شرطة “دكرنس ، طلخا” مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا، في محضر الشرطة، بنشاطهم الإجرامي وارتكاب 5 جرائم سرقة سيارات، والتصرف فيها عن طريق فك أجزاء تلك السيارات وطمس معالمها وبيعها كقطع غيار.