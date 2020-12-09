وزير الري: تأهيل الترع في القرى الأقل دخلا أولوية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدى مسستشار الوزير لإدارة المياه، وذلك فى إطار متابعة الأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأوضح عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعي بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

وتابع أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة "حياه كريمه" والتي تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأكد عبدالعاطي أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومي لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة، مشيراً إلى المردود الكبير الذي يحققه هذا المشروع في مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود البيئي والاقتصادي والاجتماعي.