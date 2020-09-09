الشباب والرياضة تبدأ فعاليات المشروع القومى"Star of Egypt" بالإسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق كافة فعاليات المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي تقيمه الوزارة تحت شعار "ستار أوف إيجيبت" بمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال بدء أعمال الانتقاء والاختبارات والتدريبات واختيار الموهوبين في كرة القدم، وبذلك تصبح محافظة الإسكندرية المحطة الثانية لانطلاق فعاليات المشروع بعد النجاح الكبير الذى حققه بمحافظة القاهرة خلال الفترة الماضية.

التوسع في تنفيذ فعاليات المشروع يتضمن 16 محافظة كمرحلة أولى

ومن المقرر أن يستمر التوسع في تنفيذ فعاليات المشروع وفقاً للخطة المعدة لذلك والمتضمنة 16 محافظة كمرحلة أولى، ومن ثم تعميم المشروع على جميع مدن وقرى محافظات الجمهورية.

وشارك في الاجتماع الخاص بالإعلان عن بدء انطلاق فعاليات المشروع مديرو 50 مركز شباب من محافظة الإسكندرية، والتي تمثل التغطية الجغرافية الكاملة لكافة أنحاء المحافظة.

وحقق مشروع "ستار أوف إيجيبت star of Egypt" نجاحات كبيرة وواسعة خلال تنفيذ فعالياته بمحافظة القاهرة، والتحق بالمشروع العديد من المواهب الرياضية التي أبرمت عقودا مع العديد من كبرى الهيئات والأندية الرياضية.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الوزارة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية المتضمنة بالمشروع القومى للموهبة والبطل والأوليمبي، والذى يتم تنفيذه حاليا في مختلف المحافظات من خلال لجان فنية متخصصة، ومن خلال لجان المتابعة التي تجوب جميع المحافظات لمتابعة تقدم عملية تنفيذ المشروع.

بروتوكول تعاون مع شركة ستار لاب الهولندية لاكتشاف المواهب

من جانبه أكد الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية مدير المشروع القومي لـ اكتشاف المواهب "ستارز أوف إيجيبت" أن وزارة الشباب والرياضة، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة ستار لاب الهولندية في ديسمبر الماضي لاكتشاف المواهب في كرة القدم لمدة خمس سنوات، مما يتيح لنا تكرار تجربة الفرعون المصري محمد صلاح.

وأشار إلى أن الشركة استقدمت خبراء من إنجلترا وهولندا وإسبانيا لوضع برنامج التدريب مع الخبراء المصريين بقيادة المدير الفني الكابتن عادل عبدالرحمن وقامت بعمل اختبارات في يناير الماضي، واختارت مركز شباب الجزيرة ليكون المركز الرئيسي لمشروع ستارز أوف إيجيبت الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإتاحة الفرصة لها للاحتراف المبكر في الدوريات الأوروبية بهدف تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح.