عاجل.. السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامته في باريس أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما ذكره بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي يشيد بنجاحات وإنجازات مصر الاقتصادية

واستهل سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللقاء بالتعبير عن إشادة المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات اقتصادية شهد لها كل الجهات الدولية المختصة، موضحاً أنَّ استمرار مصر بذلك الأداء سيجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطب للتنمية في محيطها الإقليمي بل والعالم.

الرئيس: النجاحات الاقتصادية بمصر ما كان لها أن تتحقق دون دعم الشعب المصري الكبير

وأكّد الرئيس السيسي، أنَّ النجاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر ما كان لها أن تتحقق دون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم الذي ساهم بشكل مباشر في مساندة إرادة الدولة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتسجيل تلك المؤشرات الإيجابية، وهو الأمر الذي يمثل دافعاً محفزاً للدولة للاستمرار في العمل وجهود التنمية في كل المجالات ومناحي الحياة لتوفير مستقبل افضل للاجيال الحالية والقادمة.

وتناول اللقاء كذلك بحث مسيرة التعاون المثمر بين مصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تمّ استعراض أبرز مجالات العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، والتي تشمل "العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة، والاستقرار الاقتصادي والمراقبة والإصلاح الهيكلي، والتنمية المستدامة، والإحصاءات والمتابعة".