السيسي لـ"لوفيجارو": المصريون ضحوا كثيرًا للتخلي عن الاقتصاد القائم على الدعم

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ هناك يوميًا حملات تشويه تهدف إلى نشر الشك والفرقة في صفوف الشعب المصري، مبينًا أنَّ "هناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتموًلها دول أجنبية، تستهدف شعبنا".

وأضاف السيسي، في حواره المنشور اليوم في صيحفة لوفيجارو الفرنسية، "من المؤسف أن هذه القنوات التي تنشر الإيدولوجية الظلامية، تبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، وقد أكّدنا -أنا والرئيس ماكرون- مجددًا عزمنا على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب".

وخلال الحوار، تطرق الرئيس السيسي للحديث عن أن التعاون العسكري والأمني مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجاري أو شراء المعدات، مشيرًا إلى أنَّ "علاقاتنا تتطوّر في إطار من الشراكة الاستراتيجية التي تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع، فمصر وفرنسا تحاربان معًا على عدة جبهات، ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح من أجل امتلاك معدات مناسبة قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر".

واستكمل: "نقدّر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية، وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات (الرافال)، مما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى".

الرئيس يوجه الشكر للمصريين: ضحوا كثيرا خلال السنوات الماضية للتخلي عن الاقتصاد القائم على الدعم

وخلال الحوار، قال رئيس الجمهورية، إنَّ المصريين ضحوا كثيرًا خلال السنوات الماضية؛ للتخلي عن الاقتصاد القائم على الدعم، كما أنَّه من ناحية أخرى أشاد صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بالنتائج الاقتصادية التي حققتها مصر، متابعًا "إننا في هذه المسيرة نحو التنمية، اختارنا فرنسا كشريك مفضل بالنسبة لنا".

واستكمل السيسي: "صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2014 أتاح الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية، وحققنا معدل نمو تجاوز 3.6% خلال عام 2020، وقد خصصت الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو للاستجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الأساسية مثل السياحة ودعم الاسر والعاملين الأكثر تضررًا".