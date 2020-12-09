"المحامين" تؤجل الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بتوصية من الصحة

قررت النقابة العامة للمحامين، تأجيل موعد عقد الدورة الرابعة لمعهد المحاماة، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 13 ديسمبر 2020.

وأوضحت النقابة أن التأجيل تم بناء على عدة اتصالات من وزارة الصحة المصرية وتوصياتها نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات، حرصا على سلامة وصحة شباب المحامين الملتحقين بالدورة.

وأكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد عقد دورة المعهد في أقرب وقت ممكن عندنا تسمح الظروف بذلك.

وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت في وقت سابق، أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتجمعات، فقد تقرر تقسيم الأعداد التي تقدمت للالتحاق بمعهد المحاماة في دورته الرابعة بالقاهرة الكبرى، بأقدمية القيد، وذلك حرصا من نقابة المحامين على سلامة شبابها نظرا لما تمر به البلاد من أزمة كورونا، وحفاظًا على صحتهم، وتم إرجاء عدد من المتقدمين إلى الدورة التالية.

وكان من المقرر أن يتم بدء الدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، مقرر معهد المحاماة، الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري، كما أنها كانت ستعقد بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، حيث تبدأ المحاضرة من الساعة الواحدة ظهرا.

وأشار إلى أنه قد تم تخصيص يوم الأحد لمحامي: شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، ويوم الأربعاء لمحامي: شبرا الخيمة وبنها، وشمال الجيزة و6 أكتوبر.

ونبهت النقابة بأن الحضور يكون فقط للمدرج أسمائهم في كشوف النقابات الفرعية ، والذين تم إدراج أسمائهم وفقًا لأقدمية القيد، مؤكدة أن من لم يجد اسمه في الكشف فقد تم تسجيله في الدورة الخامسة، التي ستنطلق عقب انتهاء الدورة الحالية.