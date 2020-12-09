ريهام سعيد بعد إعادة بث برنامجها: كل شيء يحدث لسبب.. الحمد لله

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد إعلان بث برنامجها "صبايا الخير"، وذلك بعد الحلقة الخاصة بصيد الثعالب.

وكتبت "سعيد": "كل شيء يحدث لسبب وجيه.. كن سعيدًا.. الحمد لله".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على إعادة بث برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام سعيد على فضائية قناة "النهار"، وألزمها بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه.

وكان المجلس قرر، السبت الماضي، وقف بث برنامج "صبايا الخير"، والتحقيق مع ريهام سعيد والممثل القانوني لقناة "النهار"، حيث قال في بيان عنه إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد البرنامج في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب.

وأجرى المجلس اليوم تحقيقا مع ريهام سعيد بمقر المجلس في الواحدة ظهرًا بحضور الممثل القانوني لقناة النهار، وانتهى التحقيق إلى إلغاء عقوبة وقف بث البرنامج، وأرسل المجلس خطابا إلى رئيس شبكة قنوات النهار بهذا الخصوص.

ونص الخطاب الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه بأنه لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج وبشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.