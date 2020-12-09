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محمود مسلم

القوي العاملة: إستخراج 450 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة بكفر الشيخ

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الوطن
02:19 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

محمد سعفان، وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  127  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 718 شاباً.

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بواقع 18 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين بالمديرية .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف  وكيل الوزارة مدير المديرية  ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 233 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 80 منهم لعدم الاستيفاء  ومنحهم مهلة ، فضلا عن تحرير محضر سلامة لمنشأة واحدة ، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر  عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة .

 

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