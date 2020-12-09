رئيس الرقابة الإدارية: الطريق إلى مكافحة الفساد لا يزال طويلا ويتطلب صبرا

تقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير اللواء حسن عبدالشافي بالشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتلبية الدعوة للمشاركة في فعالية هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمورية.

وقال "عبدالشافي" خلال الفعالية اليوم إن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الفساد، إيمانا بأن الفساد ليس ظاهرة محلية بل ظاهرة عالمية، والذي يأتي قبل يوم من اليوم العالمي لحقوق الإنسان مما يؤكد الارتباط بين مكافحة الفساد ودعم حقوق الإنسان.

وأضاف: "انطلاقا منذ ذلك أدركت هيئة الرقابة الإدارية دورها في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد، لافتا إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا كذلك إلى قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى هيئة الرقابة الإدارية وإطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، ثم من شرم الشيخ المرحلة الثانية عام 2019 – 2020. واستعرض الوزير عبدالشافي بعض سبل مكافحة الفساد ومنها الارتقاء بأولويات الإنسان بمنابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال الحوكمة، والإصدار الأول للمنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاكم الدولة، وبناء منظومة البنية التحية الرقمية وإنشاء منصة مصر الرقمية.

ولفت "عبدالشافي" إلى تحقيق مصر قفزة في 2020 وتقدم 55 مركز في مؤشر مكافحة الفساد مقارنة بعام 2019، فضلا عن بعض نظم الحماية الاجتماعية خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى مبادرات تكافل وكرامة ووعي وغيرها.

ولفت إلى العمل على تطوير التشريعات التي من شأنها مكافحة الفساد، وإنشاء الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد التي تتولى التدريب لمكافحة الفساد.

وأشار إلى إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين في أجهزة الدولة، وعقد عدد من الدورات التدريبية للتوعية بمكافحة الفساد، مشيرا كذلك إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، والتي أسفرت على إدراج عديد من المبادرات المصرية المتميز على موقعها الإلكتروني ومنها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدريب الأفارقة حول مكافحة الفساد، واستضافة المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد عام 2019.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن الطريق لمكافحة الفساد لا يزال طويلا ويتطلب صبرا، مشددا على أن إشادة المؤسسات الدولية بما تقوم به الدول المصرية يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح.