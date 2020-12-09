وزير الرياضة: يتم تدريب الشباب في مصر على مكافحة الفساد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، إن وزارة الشباب والرياضة تقوم في الأساس على تدريب وتوعية ومساعدة العاملين داخليا في الوزارة أو في المؤسسات التابعة لمكافحة الفساد بشتى الطرق، وعلى الجانب الآخر عملية الرقابة والمحاسبة.

وأضاف صبحي، أننا "متحدون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش الدائم على مؤسسات المديرية وأيضا العمل الدائم مع هيئة الرقابة الإدارية في كل الملفات بشكل جيد لكي نساعد العاملين سواء في الاتحادات أو الأندية أو مراكز الشباب على تلافي أي ملاحظات أو أي أعمال قد تقع في أخطاء تؤدي إلي الإلتفاف حول هذا الملف.

وتابع أنه يتم إعطاء دورات للشباب في كل مصر منها مراكز التعليم المدني للتدريب والتوعية، ونقوم بهذه الأعمال اتفاقا وتنسيقا مع هيئة الرقابة الإدارية.

في 27 محافظة.. ماراثون للدراجات والجري في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

بشعار "متحدون على مكافحة الفساد" نظمت مديريات الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ماراثون للدراجات والجري لمسافة 5 كيلو مترات، أطلق شارته اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرايضة في 27 محافظة عبر الفيديو كونفرانس، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

في الإسكندرية، أطلق المحافظ، اللواء محمد الشريف واللواء وليد السعيد رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، شارة بدء الماراثون، وقال "الشريف" إن الماراثون هدفه توعية المواطن السكندري بتأثير الفساد على المجتمع الذي يؤثر على هيبة الدولة، لافتا إلى أن الموظف الفاسد هو الذي يتربح من عمله، والفساد ظاهرة عالمية، موجودة في أغلب المجتمعات المتقدمة منها والنامية، ولكن انتشاره يكون بصورة أكبر في العالم الثالث.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة ، لافتا إلى ان مصر استطاعت خلال السنوات الست الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية، توجيه ضربات قاسية للفاسدين.

وشارك اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة في المارثون الذي انطلق من أمام هيئة الرقابة الإدارية بالعريش وحتي الصالة المغطاة، أعقبه احتفال بالصالة المغطاة لمديرية الشباب والرياضة تضمن فقرات فنية ورياضية متنوعة.

واستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، واللواء أحمد شوقى منسي، مدير الرقابة الإدارية 1000 مشارك في ماراثون الجري والدراجات 1000، وأشاد اللواء عصام سعد بتنظيم الماراثون وإقبال الشباب الذي وصل عددهم إلى 1000 مشارك، بينهم 500 من طلبة وطالبات جامعة أسيوط ، و500 مشارك من مراكز شباب ومدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، وإنطلق المارثون من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية وطاف عدد من شوارع المحافظة وصولاً للجامعة .

وشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء وليد مجدي صادق رئيس مكتب الرقابة الإدارية في الماراثون الذي أطلق شارته الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرانس، ضمن 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالدور الهام والفعال لهيئة الرقابة الادارية فى مكافحة الفساد، فى ضوء الرؤية والسياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين فى مختلف القطاعات.

وفي قنا انطلق المارثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية وانتهى عند الصالة المغطاة بنادي البحر، بمشاركة أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء محمد كمال، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، وحازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأستاذ الدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية و 500 شاب من طلاب جامعة جنوب الوادى والشباب القنائي.

وقاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء خالد عجيز، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة الماراثونبمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، وانطلق من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية، وحتى نادى الشباب بشارع كورنيش النيل، لمسافة 5 كيلو مترات.

وقال المحافظ، إن الماراثون يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، مشيداً بمجهودات الدولة لمحاربة الفساد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وضعت القيادة السياسية استراتيجية متكاملة للقضاء على الفساد، وتعديل القوانين لتجريمه، وتتكاتف جميع أجهزة الدولة لتنفيذ تلك الاستراتيجية وتوفير آليات قانونية فعالة يتم تطبيقها على من تثبت إدانته.

وأطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شارة بدء الماراثون بمدينة شرم الشيخ لمسافة 2 كيلو، بمشاركة أكثر من 200 شاب وفتاة وعدد من الأطفال من مختلف المراحل العمرية، وتجمع المشاركون في المارثون أمام مبنى الرقابة الإدارية، ومنها كانت نقطة الانطلاق وصولًا إلى مركز شباب شرم الشيخ.

وأكد المحافظ أن الماراثون جاء لتوعية المشاركين بأهمية مكافحة الفساد، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تطبق القانون على المخالفين، مؤكدًا أنه لا مكان لفاسد على أرض المحافظة وأشاد بالجهد العظيم لهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.