علي هامش مناقشة رسالة دكتوراه.. وزير الشباب والرياضة يتفقد جامعة بنها

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أسامة صلاح الدين، عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكلية ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدراية والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك على هامش مناقشة وزير الشباب والرياضة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد فوزي قشقوش، بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها بعنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير برامج الأنشطة الرياضية للكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة".

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور أشرف صبحى أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، ووزير الشباب والرياضة، والدكتور نبيل خليل ندا أستاذ الادارة الرياضية والترويح والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها ، والدكتور محمود يحيى سعد أستاذ البحث العلمي بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتورة كوثر السعيد محمود استاذ ورئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح الأسبق وعضو اللجنة العلمية لترقي الأساتذة بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، والدكتور حمادة محمدي عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها وعميد كلية التربية الرياضية الصالات الرياضية والملاعب الجديدة بالكلية، وأشاد الوزير بالإمكانيات والمنشآت الجديدة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها ودورها فى تنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة بما يخدم طلاب الجامعة وشباب المحافظة.

من ناحية أخرى، شهدت كليات الجامعة حالة من الالتزام بإرتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقامت فرق ولجان من الجامعة والأمن والإداري بالتفتيش علي تنفيذ الإجراءات علي نطاق واسع وإحالة المخالفين للتحقيق.