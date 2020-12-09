مميزات وطريقة التسجيل في منصة "بداية ديجيتال" للتدريب وخدمات التوظيف

دشنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، صباح اليوم، منصة "بداية ديجيتال" للتدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني، بهدف تنفيذ رؤية القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوفير فرص آمنة بديلة عن الهجرة غير الشرعية، واحتواء العائدين من الخارج بسبب جائحة كورونا العالمية "كوفيد 19".

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للمشاركة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج والإسهام في توفير البدائل الإيجابية للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا والتي من أهمها الاستغناء عن العاملين في بعض القطاعات.

مميزات منصة بداية ديجيتال

توفر المنصة التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري وللعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا.

تطوير مهارات العمالة وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص.

تمكن المنصة من وصول مستخدميها إلى التدريب المهني التي تم إعدادها وفقا للمتطلبات المستجدة لأسواق العمل العالمية، من خلال التركيز على مجال العمل بالوظائف الإلكترونية (E-jobs)، وخاصة الفئة العمرية من 18 سنة وحتى 45 سنة.

توفر خدمات التوظيف الإلكتروني لهم بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.

تمكن المنصة من تقديم طلبات للحصول على القروض المتوفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع لتحسين الدخل والظروف المعيشية.

تتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تقديم الدورات التدريبية عبر المنصة.

يوفر البرنامج 1000 فرصة تدريب في مجال التسويق الالكتروني وخدمة العملاء.

توفر المنصة جزءا أساسيا لمهارات العرض ومهارات التواصل ومهارات الكمبيوتر الأساسية، يتبعه جزء تخصصي ينقسم فيه المتدربون إلى مجال ريادة الأعمال ومجال التأهل للالتحاق بسوق العمل بالشركات والمؤسسات المختلفة.

طريقة التسجيل

يمكن لكل من يرغب في التسجيل بالمنصة من الفئات المستهدفة من أجل الالتحاق بالدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهني التسجيل من هنا

يجب استكمال بيانات استمارة الالتحاق ببرنامج التأهيل للعمل في الوظائف الإلكترونية المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبرنامج الغذاء العالمي مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 2020، المطلوبة بشكل صحيح، واختيار التدريب المراد الالتحاق به، مع العلم أنه يوجد جزء إلزامي لجميع المتدربين المقبولين.