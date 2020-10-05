13 خدمة تقدمها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج إلكترونيا

تقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بإدارة ورعاية المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، وذلك فى إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التى تهتم بذات الشأن في ظل رعاية مجلس الوزراء.

ويرصد التقرير التالي عددًا من الخدمات التي توفرها الوزارة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى.

1- شهادة بلادي الدولارية

يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر.

2- مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية​

تقديم خدمات الفتوى الإلكترونية باللغة العربية وغيرها، ونشر صحيح الدين وضبط الفتوى ما يسهم فى تقليل عدد المستفتين.

3- فرص استثمارية للمصريين بالخارج

خطوات الوصول للفرص الاستثمارية المتاحة، وتتضمن خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر.

4- مجال التعليم العالي

المراحل الرئيسية والخطوات التفصيلية لقبول وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

5- دليل وزارة الدفاع للتجنيد

يقوم الموقع الإلكترونى لتقديم خدمات التجنيد على شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تقديم أرقى مستوى من الخدمات التجنيدية للتيسير على المواطنين، http://tagned.mod.gov.eg

6- دليل خدمات قطاع الأحوال المدنية الإلكترونية

يتولى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.

7- دليل الإسكان للمصريين بالخارج

يقدم للوحدات السكنية والأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمصريين في الخارج.

8- مبادرة اسأل واقترح

تجيب المبادرة على تساؤلات المصريين بالخارج ضمن سلسلة ردود ننشرها على قناة "يوتيوب" الخاصة بالوزارة.

9- الخدمات الإلكترونية لإدارة الهجرة والجنسية

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدماتها للمصريين بالخارج

10- تعليمات وزارة الصحة والسكان لسلامة المسافرين

التحديث السنوي لعام 2020 لدليل صحة المسافرين، والخاص بمتطلبات التطعيم والتوصيات للمسافريين الدوليين والموقف الوبائي في دول العالم

11- دليل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

تقوم وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة بتقديم شركات العمالة المصرية بالخارج، وبيان الشركات المحظور التعامل معها، والشركات التي تم الغاء الترخيص الخاص بها، وذلك بشكل مستمر.

12- الخدمات المقدمة للطلبة المصريين العائدين من الخارج

تقدم وزارة الهجرة معلومات خاصة بالطلبة المصريين العائدين من الخارج، للحاق بالجامعات المصرية.

13- بوابة الشكاوى الحكومية

تعد منظومة الشكاوى الحكومية واجهة عصرية للحكومة تعبر عن رغبتها الأكيدة في تحقيق التواصل المباشر مع المواطن المصري بالوسائل المتاحة، عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتخفيف المعاناة، وسعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.