12 إجراءً لخدمة المصريين في الخارج تقدمها وزارة الهجرة.. أعرفها

تعد وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، استراتيجية في دعم أنشطة الوزارة في مختلف المجالات، والاستفادة بشكل كبير من خبرات المصريين في الخارج، ويرصد التقرير التالي اختصاصات شئون وزارة الهجرة:

* تخطيط وتنسيق برامج التعاون والمشاركة بين الوزارة والدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي يمكن الاستفادة منها فنياً ومالياً في دعم أنشطة الوزارة في مختلف المجالات التنظيمية والفنية والمالية والإدارية بشأن الهجرة الشرعية والغير شرعية من وإلى مصر.

* اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الدول والهيئات والمنظمات والوكالات المتفرعة عنها بشأن الهجرة الشرعية وغير الشرعية من وإلى مصر، وإعداد مشروعات تعاون بالاشتراك مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، للاستفادة من الدعم الفنى والمنح التي تقدمها المؤسسات الدولية المختلفة فى هذا الشأن أو لتوفير التجهيزات والأدوات اللازمة لذلك.

* التفاوض مع الجهات والهيئات الدولية والإقليمية والدول العربية والأجنبية بشأن الاتفاقات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج والهجرة إلى مصر.

* دراسة الاتفاقيات الدولية بخصوص هجرة المصريين النظامية للخارج وإبرامها مع الدول العربية والأجنبية لتحسين شروط وإجراءات الهجرة وضمان حقوق المصريين المهاجرين للخارج، ووضع أليات المتابعة والتقييم لأوضاع المصريين المهاجرين لتلك الدول.

* دراسة الاتفاقيات الدولية والمحلية بخصوص الهجرة الغير شرعية من وإلى مصر وإبرامها مع الدول والجهات الأجنبية والمحلية لمقاومة تلك الظاهرة والقضاء عليها.

* إعداد ملفات للمشروعات التنموية والتطويرية المطلوبة للوزارة بشأن الحد من هجرة المصريين الغير شرعية للخارج، خاصة بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة الغير شرعية ولا تتوافر الاعتمادات المالية الكافية بموازنة الوزارة لتمويلها، وإستكمال بياناتها من الادارات والجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، وتحديد أولوياتها تمهيدا لعرضها على المنظمات والجهات المختلفة للإسهام فى تمويلها

* المشاركة فى الاجتماعات والندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بهجرة المصريين الشرعية والهجرة الغير شرعية مع إعداد ملخص بالتقارير عنها ورفعها للوزير المختص.

* توفير وإتاحة المعلومات الكاملة عن المنظمات والهيئات والوكالات التى يمكنها الإسهام ماليا وفنيا فى المساعدة فى قضايا الهجرة وخاصة الهجرة الغير شرعية.

* إعداد برامج توعية وإرشاد وتوجية إعلامية وثقافية خاصة براغبى الهجرة النظامية من المصريين وكذلك للحد من الهجرة الغير شرعية للخارج والاهتمام بالدراسات والبحوث والمعلومات والاستطلاعات الصحفية فى هذا الشأن.

* التنسيق المنتظم مع الجهات المعنية لتوجيه خطاب ثقافى إعلامى هادف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية للخارج والترويج للبدائل الايجابية المتاحة داخليا وخارجيا.

* المشاركة فى فاعليات الترويج الإعلامى للمشاريع والأنشطة التنموية بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعريف بمجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار المتاحة بتلك المحافظات وإبرازها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها.

* المشاركة فى إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والأحداث المختلفة لمساندة قضايا الهجرة وخاصة غير الشرعية "كقضايا قومية" والاتصال بالهيئات والجمعيات والاتحادات وغيرها من المؤسسات التى تهتم بشئون الهجرة.