إحالة الممثلة عبير بيبرس للجنايات.. وتحديد موعد المحاكمة خلال أيام

أمرت النيابة العامة، اليوم، بإحالة الممثلة عبير بيبرس، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامها بقتل زوجها طعنا بقطعة زجاج داخل شقة الزوجية بالبساتين، بسبب خلافات بينهما، ونسبت لها النيابة العامة تهمة القتل العمد.

وقال مصدر مطلع، إن محكمة الاستئناف تسلمت أوراق القضية، ومن المقرر أن تحدد موعدا لبدء المحاكمة، كما ستحدد إحدى دوائر جنايات القاهرة لنظر الدعوى.

ومثُلت المتهمة أمام قاضي المعارضات منذ عدة أيام، واعترفت بقولها : "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى"،

وأضافت المتهمة، أنها نفذت الجريمة بالمصادفة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات على إثرها داخل المستشفى.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المشاجرة التي جمعت الممثلة وزوجها لم تزد مدتها عن 3 دقائق وسرعان ما سقط الزوج قتيًلا، بعد أن غرست الزوجة في صدره زجاجة مكسورة تسببت في إحداث نزيف حاد، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي، بوجود قتيل بعقار في شارع شوقي عبدالمنعم، تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، جرى العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وبسؤال خادمته الإثيوبية الجنسية، قالت إن المجني عليه لقي مصرعه، خلال مشاجرة مع زوجته "عبير".

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة التي اعترفت بارتكاب الجريمة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثة الضحية، وصرحت بدفنه، وحبست المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارها بإحالتها للمحاكمة.