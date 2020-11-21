الممثلة عبير بيبرس تعترف: "قتلت جوزي في 3 دقايق.. ساعة شيطان"

"قتلت جوزي وكانت ساعة شيطان" مقولة كررتها الممثلة الشابة عبير بيبرس أمام قاضي المعارضات ظهر اليوم خلال تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد عن طريق طعنة بزجاجة مكسورة في صدره فتوفي داخل منزل الزوجية في الحال إثر معركة أسرية جمعتهما.

وأضافت المتهمة خلال جلسة تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".. بهذه الكلمات اعترفت سيدة ثلاثينية أمام المباحث، بقتل زوجها داخل منزل الزوجية في البساتين.

وأضافت المتهمة، أنها نفذت الجريمة بالمصادفة ليلة ارتكاب الجريمة، بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

وعقب انتهاء المتهمة من اعترافاتها، اقتادتها المباحث إلى محبسها في قسم شرطة البساتين تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بحبسها على ذمة التحقيق.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المشاجرة التي جمعت الممثلة وزوجها لم تزيد مدتها على 3 دقائق وسرعان ما سقط الزوج قتيًلا، بعد أن غرست الزوجة في صدرة زجاجة مكسورة تسببت في إحداث نزيف حاد ومات على إثرها.

قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بعقار في شارع شوقي عبدالمنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، جرى العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال إحدى شهود العيان، أيدت خادمتها الإثيوبية، الجنسية، 30 سنة، ومقيمة بذات العنوان جريمة القتل وأن المتهمة نفذت الجريمة خلال مشاجرة مع زوجها.