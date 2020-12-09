"سكاي نيوز": الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض مزيد من العقوبات على تركيا

أشارت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي، إلى فرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز شرقي المتوسط، إن لم تحصل خطوات إيجابية منها، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

واستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عقوبات أوروبية مرتقبة، بالتقليل من شأنها، وفقا لقناة "العربية".

وقال أردوغان، إن تركيا ستواصل "الدفاع عن حقوقها" في شرق المتوسط.

وعشية القمة الأوروبية، أبدى أردوغان، استعداد تركيا للحوار، غير أنه اتهم الاتحاد الأوروبي، بعدم الصدق وبعدم الالتزام بوعوده.

وتنعقد قمة المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة، ويبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.

وحول علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، أوضح أردوغان، أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عندما يتولى منصبه، ووصف علاقاته مع بايدن بأنها "جيدة".

وأثارت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط، انتقادات كبيرة من مصر واليونان وقبرص، وخصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، نهاية العام الماضي.