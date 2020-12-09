"السكة الحديد": إصابة 5 ركاب وتلفيات بعربة القطار في حادث المنصورة

أعلنت الهيئة العامة لسكك مصر، إصابة 5 ركاب بكدمات بسيطة، فضلا عن حدوث بعض التلفيات بإحدى عربات القطار رقم 213 ركاب "المنصورة- المطرية"، إثر اصطدام العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه اثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة المطرية، من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة، اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة، وإصابة 5 ركاب بكدمات بسيطة، وجرى نقل الركاب إلى عربات قطار آخر، وقام القطار متأخرًا 15 دقيقة، وجرى تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.