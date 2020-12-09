القليوبية تتلقى 211 ألف طلب تصالح.. وتحصل مليارا و191 مليون جنيه

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مد مهلة استلام الطليات لنهاية الشهر الجاري والتخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد الهجان أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتى اليوم الأربعاء 211689 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و191 مليونًا و950 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب مع قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكل المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التي تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كل الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.