أمريكا ترفض تدخل تركيا في كاراباخ: تنقل مرتزقة مسلحين لدعم أذربيجان

بالتزامن مع زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، لأذربيجان، شن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيليب ريكر، هجومًا حادًا على تركيا، بسبب تدخلها العسكري في صراع كاراباخ.

وقال ريكر، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق العميق إزاء الدور الذي لعبته تركيا في الصراع الأخير في كاراباخ"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف ريكر، في كلمته خلال اجتماع لجنة الأمن والتعاون الأوروبية التابعة للكونجرس الأمريكي، بمشاركة أعضاء لجنة هلسنكي، أن "واشنطن استمعت إلى مخاوف رئيس إقليم كاراباخ، وقلقه من التدخل العسكري التركي في الإقليم".

وكشف المسؤول الدبلوماسي بالخارجية الأمريكية، عن نقل تركيا المرتزقة المسلحين الأجانب لكارباخ لدعم أذربيجان، وأن واشنطن تناقش هذا الأمر باعتباره أمرًا مثيرًا للقلق، مضيفًا: "أمريكا قلقة من تصدير تركيا الأسلحة إلى كاراباخ".

وأكد أن تركيا ستكون جزءًا من حوارنا مع روسيا بشأن تدخلها المقلق في كاراباخ، قائلًا: "هذه القضايا مقلقة، ولدينا الكثير من الأسئلة لنطرحها حول دور تركيا".