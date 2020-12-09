قتل وتعذيب واعتداء ومخدرات.. فنانات تجرعن مرارة الحبس قبل عبير بيبرس

أحالت نيابة البساتين، اليوم الأربعاء، الممثلة عبيبر بيبرس، 35 سنة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها، بـ3 طعنات في الصدر والقلب.

عبير بيبرس ليست الفنانة الأولى التي تعرضت للحبس، بل سبقها العديد من الفنانات، ونعرض في السطور التالية أبرزهن.

وفاء مكي وتعذيب خادمتين في ديسمبر عام 2001

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حكمًا بالسجن عشر سنوات على الفنانة وفاء مكي، التي أدت عدة أدوار أبرزها دور "مهجة" في مسلسل "ذئاب الجبل"، بتهمة تعذيب خادمتين.

كانت الفنانة ووالدتها قد تورطتا في تعذيب خادمتين لديها، وهما "هنادي ومروة"، وكيّهما بسكين ساخنة في أجزاء متفرقة من الجسد، وتم تحرير محضر ضدهما، وبعد هروب لمدة أسبوعين، ضُبطت الفنانة متخفية في زي نقاب، وأحيلت للمحاكمة، حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 أعوام مع الشغل والنفاذ والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، الذين اشتركوا معها في محاولة هروبها، وإلزامهم جميعاً بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد.

الراقصة سحر حمدي تعتدي على شرطي مرور

أما الممثلة والراقصة سحر حمدي، التي نالت شهرة واسعة في فترة الثمانينيات، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية، منها "أرجوك تعطني هذا الدواء"، و"ننوسة"، و"المشاغبون في نويبع"، و"المشاغبات في السجن"، فتعرضت للحبس لمدة أسبوعين بسبب اعتدائها علي شرطي مرور.

تهمة التزوير للفنانة هياتم

تعرضت الفنانة هياتم، للحبس أيضا بتهمة التزوير في أوراق رسمية، وكشفت في أحد اللقاءات أن هذا الأمر حدث بسبب مجاملة من موظف السجل المدني، لافتة إلى أن الموظف بدلا من أن يكتب "مطلقة"، حاول مجاملتها، وكتب "آنسة"، فتعرضت للحبس بسبب ذلك.

ماجدة الخطيب تتجرع مرارة الحبس مرتين

وذاقت الفنانة ماجدة الخطيب، مرارة السجن مرتين، وليس مرة واحدة، حيث تعرضت للحبس عام 1982، بتهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ، أثناء قيادتها السيارة وهي مخمورة، وبعد 8 شهور في الحبس الاحتياطي، حُكم عليها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قيمتها خمسة آلاف جنيه، وبعدها بثلاثة أعوام فقط، قُبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، وحُكم عليها بخمس سنوات سجن.

تهم حيازة وتعاطي مخدراتكما تعرضت الفنانة دينا الشربيني للحبس لمدة عام بتهمة تعاطي المخدرات، كما ضُبطت الفنانة نيفين مدكور، التي قامت ببطولة فيلم "اللي بالي بالك"، مع الفنان محمد سعد، للحبس بتهمة حيازة مخدرات مرتين، آخرهما في عام 2016، وتعرضت للحبس بسبب هذه التهمة.

"ياما في الحبس مظاليم"

إلى ذلك، وكما يقول المثل الشعبي "ياما في الحبس مظاليم"، تعرضت فنانات آخريات للحبس -زورًا- في بعض القضايا، وخرجن منها بعد عدة أيام، أو شهور قليلة، ومنهن: الفنانة عايدة رياض، التي اتهمت في قضية آداب، وتم تبرئتها، والفنانة زوزو ماضي، التي اتهمت في قضية مخدرات، وحصلت على البراءة بعد 260 يوما، والفنانة ميمي شكيب، التي اتهمت في قضية آداب، وحصلت على البراءة بعد خمسة شهور، والفنانة وفاء عامر، التي اتهمت أيضا بقضية آداب، وحصلت على البراءة بعد 12 يوما فقط.