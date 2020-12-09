صور.. ختام التصفيات نصف النهائية لمسابقة رواد ورائدات أعمال أسوان

اختتمت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني والأخير، للتصفيات النصف نهائية لمسابقة مؤسسة أم حبيية الثالثة لرواد و رائدات أعمال أسوان، بمشاركة 44 متسابقا، يتنافسون لحصد أفضل مشروعات المسابقة، التي تختتم مرحلتها النهائية يوم 16 ديسمبر الجاري.

وتأهل العديد من المشروعات، في 9 مسارات مختلفة، وذلك فى إطار برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان و الحكومة الكندية.

وتقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالى مليون جنيه لأفضل خطط عمل مشاركة فى المسابقة حيث تتراوح قيمة الجوائز بين 10 إلى 100 الف جنيه للمشروع الواحد، بالإضافه الى برنامج متكامل للدعم الفنى من خلال حاضنة الأعمال التابعة لمؤسسة أم حبيبة.

وتنوعت المشروعات المشاركة فى المسابقة ما بين المسارات الاقتصادية المختلفة منها المشروعات في القطاعات الخدمية، والصناعية، والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عددًا من المشروعات فى مجال التدريب المهنى والفنى، والحفاظ على التراث، ومشروعات أخرى فى مجال الفنون والموسيقى والمشروعات الصديقة للبيئة وغيرها.

ويشارك فى اللجنة التحكمية للتصفيات المسابقة النصف النهائية نخبة من الخبراء فى مجال ريادة الأعمال، تضم شيرين علام وهى المؤسسة لجمعية اوتاد وهى منظمة تهدف إلى تطوير ريادة الأعمال بين النساء والشباب، والدكتور ياسر دهب مساعد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتدريب وخدمة المجتمع فرع جنوب الوادي، والسيدة هانزادا أبو يوسف نائب المدير العام لريادة الأعمال والابتكار الاجتماعى فى شركة Ahead of the Curve (ATC).

والمهندس ياسر مأمون رئيس قسم مخاطر الائتمان إدارة جودة محفظه القروض فرع أسوان، ووفاء محمد راشد وهى مدير التنفيذى للتقنية والابتكار مركز دعم التسويق (TICO) ومدير التنفيذى لنوادى ريادة الأعمال فى جامعات أكاديمة البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أبو الحسن الشاذلى الحاصل على الدكتوراه فى العلوم الطبيعية من جامعة هامبورج بألمانيا وأيضاً مدير مكتب التقنية والابتكار مركز دعم التسويق (TICO) ومدير نوادى ريادة الأعمال بجامعة أسوان ، والسيد أحمد رزق المدير التنفيذي لشركة (ACHIMAR) للأستشارات، والسيدة هبة الزاهد المدير التنفيذى لـ(GEN Egypt).

وتخضع المشروعات لمعاير تحكمية محددة على أن تنعقد التصفيات النهائية يومى الخامس و السادس عشر من ديسمبر الجارى.

وعلى هامش استمرار الدعم الدائم لرواد ورائدات الأعمال فى أسوان تتقدم مؤسسة أم حبيبة بالتعاون والتنسيق مع محافظ أسوان بأقامة معسكر (شباب أسوان يبتكر) وذلك بتقديم جؤائز لأفضل 10 مشاريع ريادية تقدر ب 100 ألف جنيه وتسهيل حصول المتقدمين على تمويل بفائدة 5% مقدمة من جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير أماكن مجهزة وقابلة للترخيص فى المناطق الصناعية وتقديم حزمة من التدريبات وفرص للتشبيك والتسويق.

حيث تبدأ الفعاليات المعسكر يوم الأحد الموافق السابع من ديسمبر الجارى، مع مراعاة كل الاجراءات والمعايير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، باتباع التباعد الاجتماعي، والحرص الدائم على قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات الطبية.