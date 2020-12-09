10 تصريحات للراحل نبيل فاروق: الرقابة حساسة ورشحت هيفاء لدور سونيا

رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب الكبير نبيل فاروق، إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 64 عاما.

نبيل فاروق، الذي عشقه الكبار والصغار بفضل مشروعاته الكتابية مثل "رجل المستحيل"، كان له تصريحات جريئة ومثيرة أدلى بها خلال الأشهر الماضية، في عدد من حلقاته المتلفزة والإذاعية التي ظهر فيها، وترصد "الوطن"، أبرز تصريحاته.

- سيناريو "رجل المستحيل" متعطل لدى الرقابة التي تراجعه منذ سنة كاملة.

- "الرقابة في مصر حساسة زيادة عن اللزوم، الدنيا اتفتحت جدا وبعد شوية مش هيكون في رقابة أصلا، دورها هيكون عامل زي دور التوكتوك مقارنة بالعربيات، أعتقد في خلال 5 سنين محدش هيخضع لأي رقابة"، الصناع سيصورون أفلامهم وينشرونها على الإنترنت دون رقابة.

- طلبت في استدعاء بسبب مقالاتي عن الجاسوسية في مجلة "الشباب"، أي كتابات دور حول الجاسوسية لابد أن تخضع للموافقة حتى لو كانت من خيال الكاتب، لكني درست القانون جيدا ولم يمنع أحد شيئا لي، كانت الأفكار تمر ببعض النقاشات فقط.

- أحمد مراد هو كاتب سيناريو "رجل المستحيل"، وكان يتناقش معي في خلفيات الشخصية أو ما لم أكتبه من تاريخها.

- عرض عليّ العديد من الصور لأختار من بينها شخصية "رجل المستحيل"، فاخترت أحمد عز، فورا، شعرت أنه الصورة التي في ذهني، رجل المستحيل ليس شابا صغيرا هو رجل ناضج في سن "عز".

- في "رجل المستحيل" شي يمنع إكمالها، تعاقدت في 2008 مع "روتانا" لتحويلها لعمل فني لكن الأزمة الاقتصادية العالمية حالت دون التنفيذ.

- كانت هناك اقتراحات بأن تجسد هيفاء وهبي دور "سونيا جراهام".

- إسرائيل دائما ما تحاول وضع "ميكب" لمخابراتها، في البداية نفوا كون رفعت الجمال (رأفت الهجان) جاسوسا لمصر، ثم شككوا في عمله ولغته حتى كشفت المخابرات المصرية عن بطاقته وباسبوره.

- من العمليات التي تستحق التجسيد في أفلام ضخمة، عملية "خط النار" المتعلقة بتعطيل أنابيب النابالم الممتدة من الساتر الترابي لعمق قناة السويس.

- فيلم Saving Private Rayan هو الفيلم الحربي الأعظم في نظري.