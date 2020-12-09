التضامن: صرف مساعدات مالية وعينية لأسرة تعيش بمنزل آيل للسقوط بالغربية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ببحث حالة هناء محمد محمد المحصراوي، والمقيمة بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية، والتي ناشدت عبر إحدي وسائل الاعلام، وزارة التضامن، بصرف معاش لها ولأبنائها المعاقين، وتوفير منزل آمن لهم بدلاً من المنزل المتهالك الآيل للسقوط الذي يعيشون فيه.

وتوجهت أماني النادري مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إلى منزل السيدة لبحث حالتها الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى دراسة حالة السكن الذي تعيش فيه، وسبل الرعاية التي تحصل عليها في الظروف الصعبة التي تعيشها.

وقد تبين أنها كانت تحصل على معاش "تكافل" وجرى ايقافه لوجود تأمينات اجتماعية لها، وجار فحص موقفها مع التأمينات، والتوجيه بإعادة الحصول على الدعم النقدي "تكافل".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدة مالية فورية لها من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالغربية، بقيمة 2000 جنيه، وصرف مساعدة شهرية لها من ذات المؤسسة، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لإعادة تأهيل منزلها أو إيجار منزل بديل لها.

كما وجهت القباج، بصرف مساعدات عينية "بطاطين" لمواجهة برودة الطقس، وكذلك مواد غذائية.

وأكدت التضامن، في بيان لها، أنه جار التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي على نجليها ذوي الإعاقة، كإجراءات استباقية لحصولهما على معاش "كرامة".