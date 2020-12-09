جمال شيحة: لقاح فايزر ليس السبب في وفاة 6 أشخاص

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن الولايات المتحدة والدولة الأوروبية شهدت التصريح باستخدام أكثر من لقاح لمكافحة فيروس المستجد، بالإضافة إلى وجود لقاحات صينية وروسية، يجب أن تمر باختبارات السلامة والفاعلية، مشددًا على أنه لا مجال للتشويش على أمان تطعيم لقاح كورونا وبخاصة في الدول الكبرى.

وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد": "الأمان أهم من الفاعلية في مجال الأدوية وبخاصة في التطعيمات لأن شعوبا كاملة تحصل عليها، وبالتالي فإنه لا مجال للتهاون في لقاحات كورونا، وعندما تصرح الـFDA بأمان أي مصل فإن درجة الأمان فيها تكون عالية جدًا".

وحول وفاة 6 أشخاص في المراحل الاخيرة من تجارب لقاح "فايزر-بيونتيك"، قال: "أي بحث لا بد أنه عندما تحدث حالة وفاة او أي أعراض جانبية خطيرة لا بد أن يجرى تسجيلها، لكن يجب أن نسأل هناك علاقة سببية بين تناول اللقاح وهذه الوفاة أم لا، وليس هناك علاقة سببية إذ جرى إعطاء اللقاح لأكثر من 40 ألف شخص معظمهم فوق السبعين عاما ولا يمكن أن تكون العلاقة سببية إلا بإثبات مباشر".

وحول اللقاحات الصينية، أكد "شيحة" أنها فعالة وآمنة: "عندما نحصل على هذا اللقاح فإن هذا الأمر لا يكون عيبًا، يا ريت، والإمارات سجلته منذ يومين بالرغم من أنها موزع للقاح الروسي".