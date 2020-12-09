أول مرة بعد  كورونا.. وفد سياحي أمريكي في زيارة أهرامات هوارة واللاهون

صرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، أنّ وفد أمريكي مكون من 32 سائحا زاروا هرمي اللاهون وهوارة، اليوم الأربعاء.

وأضاف أنّ الوفد استمع إلى شرح من أشرف صبحي رزق الله مدير الحفائر والبعثات في المنطقة إلى تاريخ هرم اللاهون، وأعمال افتتاح حجرة الدفن بالهرم العام الماضي.

وكشف الشورة أنّ الوفد أبدى سعادته بزيارة حجرة الدفن الملكية بـ هرم اللاهون لأول مرة في التاريخ، كما أنهم أبدوا إعجابهم بما شاهدوه في داخل الهرم، مؤكدًا أنّه لأول مرة بعد انتشار وباء "كورونا" يقوم وفد سياحي أمريكي بهذا العدد بزيارة مصر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن في 28 يونيو العام الماضي، والتي كانت مغلقة بعد أن تم اكتشافها بواسطة العالم الإنجليزي وليم فلندرز بتري عام 1889.

كما قام الوفد بزيارة هرم هوارة، ورافقهم خلال الزيارة محمد رجائي عبد الحكيم مفتش آثار الفيوم.

وعقب زيارة الوفد لهرمي اللاهون وهوارة بالفيوم، انتقلوا لزيارة هرم ميدوم في محافظة بني سويف.

وهرم هوارة هو أحد أهرامات مصر بناه الفرعون إمنمحات الثالث أحد ملوك الأسرة الـ 12 بقرية هوارة على بُعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيري، وكان ارتفاعه الأصلي 58 مترا، وطول كل ضلع فيه 105 أكتار، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 مترا.

ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة تنتهي بحجرة الدفن، ووجد بها تابوتًا حجريًا ضخمًا من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنه إلى 110 أطنان، وباب الغرفة كان مغلقًا بحجر ضخم ساقطًا عن تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، ولم يستطع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب لكنهم تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف ونهبوها وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزي.