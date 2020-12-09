استشاري مناعة: لقاحات كورونا الحالية تعني أن الكمامة أسلوب حياة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الموافقات الطارئة على لقاح لفيروس كورونا، جاءت بعد التأكد من أنه آمن وفعال، لكنه يعني مناعة وقتية، وحتى الآن تكوين مناعة طويلة الأمد لم يثبت على أي لقاح، موضحا أن إصابة الشخص بكورونا لا تعطي مناعة أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاح فايرز أظهر فعالية أكثر من 90%، ووجوده حدث تاريخي وبارقة أمل، لحماية كبار السن على الأقل، والحفاظ عليهم من الدخول في مضاعفات، وهذا اللقاح هام جدًا وضروري، حتى لو كان لقاحا موسميا يتم تداوله كل عام لحماية كبار السن، لإعطائهم مناعة ولو وقتية.

وتابع أن المناعة الوقتية للقاحات كورونا المتاحة في الوقت الحالي تعني أنه يجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وهذا يعني أن الإجراءات والكمامة ستكون أسلوب الحياة في العالم كله، "اللقاحات تعطي مناعة وقتية بالفعل، لكن على الأقل هي بتحمي من مضاعفات خطيرة على البشر".

وأردف أن إصابة الشخص بكورونا لا تعني عدم إصابته من جديد به، لأن المناعة لدى المتعافين من كورونا لا تحمي إلا لمدة ثلاثة أشهر فقط على أقصى تقديرات طبية، ممكن أن تصل لـ6 أشهر فقط، واللقاح يساعد كثيرًا في حماية المواطنين، وتحديدًا كبار السن، لأن هذا الفيروس له العديد من الخصائص، ووجود لقاح يعطي الحماية من دخول البشرية في مضاعفات هذا الفيروس أو الجائحة.

وأشار إلى أن كل اللقاحات المتاحة في الوقت الحالي، وأُعلن عنها، أثبتت أنها أمان، ولكن فعالية اللقاح ونسبة تكوين الأجسام المضادة في الجسم تختلف من لقاح إلى آخر، وهذا هو الفرق بين اللقاحات.