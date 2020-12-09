النمسا: بدء حصر الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة النمساوية، إنها ستبدأ في استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على نطاق واسع قريبا، أسوة بما يحدث حاليا في بريطانيا.

وأوضح رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا في وزارة الصحة النمساوية كليمنس مارتن أوير، في تصريحات اليوم: "جاهزون للانطلاق على الفور من الناحية اللوجستية".

وأضاف أوير، أنه يريد طمأنة جميع النمساويين الذين تساءلوا عن سبب بدء بريطانيا في التطعيم ضد كورونا، وتأخر النمسا في اتخاذ نفس الخطوة.

وتابع رئيس لجنة إدارة أزمة كورونا قائلا، إن كريستوف هوبر وهو أحد مؤسسي شركة الدواء العالمية " بيونتك "- منتجة اللقاح الذي يستخدمه البريطانيون -هو نمساوي، ولذا لن تكون البلاد بعيدة عن بدء طرح اللقاح.

وأشار أوير، إلى بدء حصر الراغبين في تناول اللقاح الجديد، حيث يجري التسجيل حاليا عبر الإنترنت.