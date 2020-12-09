محمود عزت.. رأس أفعى الإخوان أمام القضاء غدا في أحداث "مكتب الإرشاد"

بعد 3 أشهر من القبض عليه، يمثُل الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان سابقا، أمام محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بطرة، غدا الخميس، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، لإعادة إجراءات محاكمته فى قضية أحداث "مكتب الإرشاد"، والتي صدر بحقه حكم غيابي فيها بالسجن المؤبد، عام 2015.

"عزت" هو أخطر قادة الجماعة الإرهابية والذي ظلّ هاربا لمدة 7 سنوات بعد الإطاحة بحكم الإخوان من قبل الشعب الذي ثار ضدهم فى الـ 30 من يونيو، وتمكنت قوة من قطاع الأمن الوطني من تحديد مكان اختبائه، وتمت محاصرته وعملية القبض عليه، فى عملية لم تدم طويلا.

ويُعد الإرهابي" عزت" هو المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، وحتى ضبطه.

ومن أبرز العمليات التي أشرف عليها الإرهابي، حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس، واغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور، وحادث تفكير سيارة مفخخه أمام معهد الأورام والذي أسفر عن مصرع 20 مواطنا وإصابه 47 آخرين.

كما كشفت التحريات اضطلاعه بالإشراف على الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، فضلا عن توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته.

ويواجه الإرهابي في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" اتهامات بارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين، وإمداد عناصر الإخوان الإرهابية المتواجدين فى المقر بأسلحة ومفرقعات.