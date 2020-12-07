تأجيل محاكمة محمود عزت في "أحداث مكتب الإرشاد" لـ10 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية "إرهاب"، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل جلسة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيًا بأحداث مكتب الإرشاد، لجلسة 10 ديسمبر، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى قضت فى 28 فبراير عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع فى القتل، تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضى التى كانت تطالب برحيل مرسى، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.