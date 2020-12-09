أدنى حصيلة منذ شهر.. إيطاليا تسجل 499 وفاة و12756 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم، 499 وفاة و12756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أدنى حصيلة منذ شهر.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، أن إجمالي الإصابات في إيطاليا، منذ بدء الجائحة بلغ مليونا و770 ألفا و149 إصابة، منها 61 ألفا و739 وفاة، و997 ألفا و895 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت إيطاليا، من الدول الأكثر تضررا على مستوى العالم جراء الموجة الأولى من الجائحة، واستأنف الوباء تفشيه مع بداية فصل الشتاء بوتيرة قياسية غير مسبوقة في البلاد، ما دفع السلطات إلى إعادة تشديد الإجراءات الصارمة الرامية إلى كبح جماح العدوى.