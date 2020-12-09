رانيا المشاط: 25 مليار دولار قيمة محفظة الوزارة لـ377 مشروعا

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي ومحافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الوزارة تقوم على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لمصر وفق مبادئ هي منصة التعاون والتنسيق المشترك، فعندما تحصل على تمويلات فإن غرضها يكون إفادة القطاع الخاص، وبالتالي فإن الوزارة المعنية تطرح رؤيتها ومشروعاتها الحالية والمستقبلية على شركاء التنمية، وقد تكون ثنائية أو متعددة الأطراف.

وأضافت المشاط، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر شاشة "TEN"، أن للدولة موارد مختلفة للحصول على التمويلات، مثل السوق الدولية التي تتميز بسيولة مالية كبيرة، وهو ما ينجم عنه زيادة التكلفة، لافتةً إلى أن التمويل غرضه مشروعات تنموية تمس المواطن مثل البنية التحتية والصرف الصحي والكهرباء.

وتابعت بأن كل دولة في العالم صاغت رؤيتها الخاصة للتنمية حتى عام 2030، وذلك منذ 2015، موضحةً أن هناك 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة: "التمويل التنموي الذي نحصل عليه نسعى من خلاله تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ولفتت إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تقدر بنحو 25 مليار دولار، مقسمة على 377 مشروعا بمختلف القطاعات مثل الكهرباء والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، موضحةً أنها تكون بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وواصلت: "نعمل على التنسيق الكامل بين شركائنا التنمويين من أجل تحقيق التكامل بين كل الشركاء، وهنا تستطيع مصر أن تمول بشكل قليل التكلفة من أكثر من شريك تنموي، كما أن مصر ستكون أول دولة تصل إلى مطابقة بين تمويلاتها التنموية وأهداف التنمية المستدامة".