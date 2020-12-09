مباحثات بين لافروف ونظيره الإماراتي في موسكو 14 ديسمبر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيلتقي ويجري مباحثات مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، في موسكو، يوم 14 ديسمبر الجاري.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان بعد لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع سفير الإمارات بموسكو محمد أحمد الجابر: "جرى خلال المباحثات مناقشة القضايا ذات الأولوية لمواصلة تعزيز العلاقات الروسية-الإماراتية، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضير للمحادثات المقبلة في موسكو يوم 14 ديسمبر من هذا العام، بين وزيري خارجية الدولتين"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الخارجية الروسية، أن المباحثات تناولت تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة مع التركيز على تطورات الوضع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج.