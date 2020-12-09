"الزراعة" تنشر توصيات فنية لمزارعي الموالح: يجب مراعاتها خلال ديسمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموالح مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- إجراء العزقة الشتوية وتطهير قنوات الرى وتقوية الحلقات حول الأشجار

2- تنظيف المزرعة من الحشائش وتقوية الحلقات حول الأشجار

ثانيا: التسميد

1-اضافة السماد العضوى25-30م3+ 200كجم سوبر فوسفات 15%+ 100كجم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر/ فدان.

2- تضاف كمية مناسبة لكل شجرة فى خندقين على جانبى الشجرة قريبا من مصدر المياة ثم الرى ثالثا:برنامج الرىاﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرةعمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرةعمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرةعمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرةعمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرةعمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرةعمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرةعمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة

الحشرات القشرية فى حالة تواجدهااستخدم شالنجر بمعدل 40 سم / 100 لتر ماء او ابلود بمعدل 75 – 100 سم / 100 لتر ماء

- مكافحة الاشنات باحد المركبات النحاسية استخدم كوبكس بمعدل 500 جرام / 100 لتر ماء

- التصمغ على جذع الشجرة الرئيسى:

فى حالة وجود اكثر من بقعة صمغية تبدا فى اختيار عدد من البقع على قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتى ظهور الخشب السليم ثم دهان مكان القشط بعجينة بوردو.. وبعد مرور 45 يوم من علاج هذة البقع يتم علاج البقع ان وجدت – على الجانب الآخر من الجذع.